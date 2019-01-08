В Самаре ищут пострадавших от мошенницы

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Она под видом дальней родственницы входила в доверие к пенсионерам.В ходе оперативных мероприятий в Самаре задержана 30-летняя уроженка одной из соседних республик. У сотрудников полиции областного центра имеются основания полагать, что гражданка может быть причастна к совершению преступлений в отношении пожилых людей.По сведениям оперативников, подозреваемая под видом дальней родственницы входила в доверие к пенсионерам. Впоследствии под предлогом срочного лечения выманивала у потерпевших деньги.Одной из жертв стала пожилая семейная пара. Доверчивые пенсионеры, пытаясь спасти «свою дальнюю родственницу», сняли с банковского счета накопленные за многие годы денежные средства и передали их в руки лже-родственницы.Управление МВД России по городу Самаре убедительно просит всех, кто пострадал от действий злоумышленницы, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.