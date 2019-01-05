В Самаре ищут очевидцев и водителя, скрывшегося после ДТП с подростком

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении несовершеннолетнего жителя Самары с различными ушибами ног, установлено, что 04.01.2019 года в 16:40 час., водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь в районе дома № 102 по ул. Галактионовской, допустил наезд на несовершеннолетнюю 2003 года рождения, которая вышла из трамвая на проезжую часть на месте остановки трамвая. После этого, водитель доставил травмированного ребенка в лечебное учреждение и скрылся. Подростку после обследования назначено амбулаторное лечение.Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: (8463)73-78-78, 020 (102) или обратиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 120.