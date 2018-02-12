В Самаре ищут очевидцев ДТП на ул. 22 Партсъезда, в котором пострадала женщина-пешеход

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Авария произошла 27 ноября 2017 г. в 17:40. Водитель мужчина, 1989 г.р., управляя автомашиной Хундай Сантафе, двигаясь по ул. 22 Партсъезда со стороны Набережная р. Самары в направлении ул. Заводского шоссе, с левым поворотом на парковочную площадку ТЦ «Дипорт» в районе дома №111, расположенного по Заводскому шоссе допустил наезд на пешехода – женщину, 1955 г.р., которая пересекала выезд с парковочной площадки ТЦ «Дипорт» слева направо по ходу движения автомобиля.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила ряд травм и была госпитализирована в одно из медицинских учреждений г. Самары.Просьба очевидцев данного происшествия обратиться в органы ГИБДД г. Самарылибо ГСУ ГУ МВД России по Самарской области и сообщить имеющиеся у них сведения.Телефон контакта – 278-10- 16, сообщает горГАИ.