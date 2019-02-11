В Самаре ищут автомобилиста, сбившего пешехода на ул. Свободы

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8 февраля в шесть часов вечера водитель, управляя автомобилем, двигался в Самаре по ул. Свободы в направлении ул. Средне-Садовой. В районе дома № 79 по ул. Свободы, осуществил проезд через перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который переходил проезжую часть ул. Свободы по регулируемому пешеходному пешеходу. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему, с места ДТП скрылся. Мужчина был госпитализирован с травмами ног.Автомобиль: седан, белого цвета, предположительно на а\м присутствуют обозначения таксомоторного предприятия.Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП или личности водителя, сообщить информацию по телефонам: (846)9519121,89277066465 или 020 (102).