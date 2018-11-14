В Самаре иномарка сбила девочку-подростка

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Накануне, 13 ноября, в Самаре в ДТП пострадала девочка-подросток. Водитель 1973 года рождения (водительский стаж 10 лет), управляя автомобилем «Шевроле Нива» двигался по Кряжскому шоссе со стороны улицы 5-я Кряжская в сторону улицы 1-я Кряжская. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустила наезд на 14-летнюю девочку, переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых в зоне действия не регулируемого пешеходного перехода. После оказания медицинской помощи несовершеннолетняя была отпущена домой, сообщает облМВД.