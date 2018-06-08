Я нашел ошибку
Главные новости: 
Суд принял решение о его заочном аресте. Теперь Россия сможет повторно добиваться экстрадиции Винника из Греции, где его задержали по запросу США.
Создатель крупнейшей биржи криптовалют Александр Винник заочно арестован в Москве
Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты.
Судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской области.
Школьники Самарской области – в числе лучших на Межрегиональной олимпиаде «Высшая проба»
По данным опроса, здравоохранение по-прежнему остается в числе наиболее актуальных проблем России, за нее проголосовали более четверти респондентов.
Количество россиян, отмечающих маленькие зарплаты и низкий уровень жизни в стране, уменьшилось в два раза
Деятельность ТЦ
Деятельность ТЦ "Рубин" в Центральном районе Тольятти приостановлена
На пасеках Саратовской области обнаружен варроатоз пчел Районы не называются.
На пасеках Саратовской области обнаружен варроатоз пчел
Земфире запретили выступать во время чемпионата мира в Нижнем Новгороде
Земфире запретили выступать во время чемпионата мира в Нижнем Новгороде
В связи с переходом на летнюю форму одежды в Тольятти прошел общегородской строевой смотр служб и подразделений полиции
В связи с переходом на летнюю форму одежды в Тольятти прошел общегородской строевой смотр служб и подразделений полиции
сегодня  Пятница, 8 июня, 14:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/06:
USD 61.81
-0.2
EUR 73.07
0.21
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре грузовик врезался в трамвай №22

8 июня 2018 11:28
В Самаре грузовик врезался в трамвай №22 О пострадавших не сообщается.
О пострадавших не сообщается.

Авария произошла утром 8 июня на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой, сообщают в группе ДТП Самара. Из-за происшествия было парализовано движение трамваев.
Пострадавших нет.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
8 июня 2018  14:20
Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты.
Судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки
 Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты.   Закон
0
7 июня 2018  19:16
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку.
ФАС возбудила дела в нескольких регионах из-за роста цен на бензин
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку.  Закон
0
7 июня 2018  19:03
После убийства злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.
В Жигулевске местный житель, обвиняемый в убийстве престарелых супругов, ответит перед судом
После убийства злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.  Закон
0
7 июня 2018  17:30
Ранее стало известно о пропаже €3 млн из изъятых у полковника 8,5 млрд.
СК исключил из списка вещдоков по делу полковника МВД Захарченко деньги и золотые слитки, которые были изъяты в двух квартирах
Ранее стало известно о пропаже €3 млн из изъятых у полковника 8,5 млрд.    Закон
0
7 июня 2018  07:19
Два педагога высшей школы — в Самаре и Тольятти — могут пойти под суд за получение взяток
Два педагога высшей школы — в Самаре и Тольятти — могут пойти под суд за получение взяток
  Закон
0
5 июня 2018  18:54
В Дагестане задержали полицейского, который пытался купить должность главы МВД республики за $2 млн
В Дагестане задержали полицейского, который пытался купить должность главы МВД республики за $2 млн
  Закон
0
5 июня 2018  15:56
Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.
Суд арестовал голландские активы «Газпромпа» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд
Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.  Закон
0
Весь список
Происшествия
8 июня 2018  13:31
Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре
Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре
Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание. Происшествия
0
8 июня 2018  13:29
В Тольятти из окна квартиры на втором этаже упала 10-летняя девочка
В Тольятти из окна квартиры на втором этаже упала 10-летняя девочка
Она доставлена в больницу многочисленными травмами.  Происшествия
0
8 июня 2018  11:28
В Самаре грузовик врезался в трамвай №22 О пострадавших не сообщается.
В Самаре грузовик врезался в трамвай №22
О пострадавших не сообщается. Происшествия
0
Весь список
Криминал
8 июня 2018  12:21
В Жигулевске мужчина убил мужчину и женщину шуруповертом
В Жигулевске мужчина убил мужчину и женщину шуруповертом
После этого злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей. Криминал
0
8 июня 2018  10:26
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского Ему придется заплатить 6 тысяч рублей.
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского
Ему придется заплатить 6 тысяч рублей. Криминал
0
7 июня 2018  10:04
Житель Калининградской области задержан за попытку кражи в Самаре Сотрудники Росгвардии помешали довести преступление до конца.
Житель Калининградской области задержан за попытку кражи в Самаре
Сотрудники Росгвардии помешали довести преступление до конца. Криминал
0
Весь список


Видео
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
2476
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Библиотека №5 приглашает самарцев на интерактивную площадку "Русь, Россия, родина моя!" в сквере им. Ольги Санфировой
В Самаре в парке Гагарина откроется центр «Лаборатории безопасности»
Специалисты областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Шенталинского района
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда