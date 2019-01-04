В Самаре горели три пластиковых мусорных контейнера

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Накануне, 3 января к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Дерябинская.Горели три пластиковых мусорных контейнера на 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 1 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.