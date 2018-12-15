В Самаре горел навесной потолок на кухне
15 декабря 2018 12:07
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15 декабря утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу:г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. Евгения Золотухина, д. 22.
Горел навесной потолок на кухне на 9 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единицы техники.
Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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