В Самаре горел этаж и кровля частного дома на 100 м2

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Вечером 12 сентября по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-он, пер. Заливной произошел пожар.Горел 2 этаж и кровля частного дома на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 33 человека личного состава и 8 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.