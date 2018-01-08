В Самаре горел дом на 80 кв. метрах

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Накануне, 7 января по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Уральская., произошел пожар. Горел частный дом на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 35 человек личного состава и 8 единиц техники.Огнеборцы за полчаса справились с пожаром, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.