В Самаре эвакуатор повредил четыре машины
24 сентября 2018 13:28
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В первой половине дня 24 сентября в центре Самары произошло ДТП с участием эвакуатора, сообщает Волга Ньюс.
По данным очевидцев последствий случившегося, эвакуатор поворачивал с ул. Льва Толстого на ул. Буянова. На ходу у него отошел в сторону правый аутригер (выносная опора), которым он ударил багажник остановившегося у обочины Volkswagen Polo с автомобилисткой в салоне. От удара иномарка продвинулась вперед и столкнулась с припаркованным впереди Infiniti EX25, который также сдвинулся и ударил стоявший впереди Toyota Land Cruiser, а тот — Renault Megane.
На место происшествия приехали инспекторы ГИБДД и пожарные. Они перекрыли своим спецавтомобилем движение по ул. Буянова в направлении ул. Красноармейской. Также на место происшествия прибыли врачи "скорой". Предположительно, они оказали первичную помощь женщине-водителю Volkswagen и увезли ее в лечебное учреждение.
Фото: предоставлено очевидцем
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