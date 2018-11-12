В Самаре двое рабочих насмерть отравились газом
12 ноября 2018 15:07
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9 ноября на стройплощадке, расположенной в микрорайоне «Южный город-2», в тепловой камере обнаружены тела двух рабочих, без признаков жизни.
По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.
По предварительным данным, смерть мужчин, 1983 и 1988 года рождения, наступила в результате отравления газом при проведении работ на объекте. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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