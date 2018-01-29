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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре девушка упала с 12 этажа и выжила

29 января 2018 10:53
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В Самаре девушка упала с 12 этажа и выжила Она получила политравму.
Она получила политравму.

В субботу, 27 января, около 22:00 с 12-го этажа одного из домов по улице Александра Матросова выпала 23-летняя девушка. В результате падения пострадавшая получила множественные травмы и находилась в состоянии шока.

Вызванные на место ЧП медики "скорой" оказали девушке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции.
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Комментарии



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