Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пресечена незаконная рубка леса в Шигонском районе
Пресечена незаконная рубка леса в Шигонском районе
Спортивные и интерактивные площадки на Второй очереди набережной (от Маяковского до Полевого спуска) откроются для любителей спорта в 10:00, а в 10:20 на главной сцене (Чкаловский спуск) стартует акция «Зарядка с чемпионом».
Олимпийская чемпионка Ирина Близнова проведет зарядку в День физкультурника-2018
Дмитрий Яковлевич Фомин, которому в этом году исполнилось 97 лет, посетил три матча Чемпионата Мира по футболу 2018 в Самаре.
"Крылья Советов" наградили самого возрастного болельщика ЧМ-2018
Председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса ООО
Ильдар Шайхутдинов: "Толчок развитию экономики Самарской области могут дать недооцененные технологии"
Сергей Бочаров также обратил внимание на большую работу правительства Самарской области по развитию инвестиционной привлекательности губернии.
Сергей Бочаров, АСИ: "На стратегической сессии мы определили три основные задачи"
Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их.
Сбербанк первым в России запустил сервис сурдоперевода в своих отделениях
В Самаре временно остановлена работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда Это связано с техническими причинами.
В Самаре временно остановлена работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда
Китайские врачи извлекли из желудка пациента почти 90 гвоздей
Китайские врачи извлекли из желудка пациента почти 90 гвоздей
сегодня  Пятница, 10 августа, 15:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/08:
USD 66.29
2.7
EUR 76.83
3.01
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре девушка сбила 70-летнюю женщину-пешехода

10 августа 2018 13:42
83
В Самаре девушка сбила 70-летнюю женщину-пешехода Пострадавшую увезли в больницу с травмами головы.
Пострадавшую увезли в больницу с травмами головы.

ДТП произошло вечером 9 августа в Самаре. Девушка2000 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ-2115», двигалась по внутриквартальному проезду дома № 198 «а» по улице Ново-Садовая.

По предварительной информации полицейских, водитель не обеспечила возможность постоянного контроля за движением транспортным средством в результате чего, допустила наезд на пешехода 1968 года рождения, которая двигалась в попутном направлении справой стороны по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал пешеход, 70-летняя женщина была госпитализирована с травмами головы, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
9 августа 2018  22:36
Задержаны чеченцы, вымогавшие деньги у солдат в Рощинском
Задержаны чеченцы, вымогавшие деньги у солдат в Рощинском
  Закон
5281
9 августа 2018  20:23
Сегодня стало известно, что в Telegram найдена уязвимость, которая открывает номера телефонов пользователей.
Верховный суд отклонил новую жалобу Telegram на приказ ФСБ
Сегодня стало известно, что в Telegram найдена уязвимость, которая открывает номера телефонов пользователей.   Закон
221
9 августа 2018  18:32
ФСБ задержала в Москве фигуранта «дела «русской мафии» в Италии
ФСБ задержала в Москве фигуранта «дела «русской мафии» в Италии
  Закон
215
9 августа 2018  15:36
Задержание осуществлено сразу после получения полицейским денежных средств в сумме 200 000 рублей.
В Самаре задержали за взятку начальника полиции Куйбышевского ОМВД Ивана Нещадимова
 Задержание осуществлено сразу после получения полицейским денежных средств в сумме 200 000 рублей.  Закон
809
9 августа 2018  14:37
Как отметили в ведомстве, к ответственности привлечены индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.
Нарушителей табачного закона в России наказали на 70 миллионов рублей
Как отметили в ведомстве, к ответственности привлечены индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.  Закон
176
7 августа 2018  23:58
По словам одной из девушек, футболист поначалу помогал ей с ребёнком, но потом помощь сошла на нет.
Родили в один день. Две россиянки потребовали алименты от экс-игрока "Анжи"
По словам одной из девушек, футболист поначалу помогал ей с ребёнком, но потом помощь сошла на нет.  Закон
487
7 августа 2018  22:41
Сама Донгак написала на своей странице в
В Туве будут судить журналистку за публикацию фото со свастикой в "ВКонтакте"
Сама Донгак написала на своей странице в "Фейсбуке", что две исторические фотографий времён Второй мировой войны, которые были сняты в Германии, она... Закон
491
Весь список
Происшествия
10 августа 2018  15:00
Пресечена незаконная рубка леса в Шигонском районе
Пресечена незаконная рубка леса в Шигонском районе
Мужчина вырубил четыре сосны. Происшествия
0
10 августа 2018  13:55
Китайские врачи извлекли из желудка пациента почти 90 гвоздей
Китайские врачи извлекли из желудка пациента почти 90 гвоздей
В животе мужчины хирурги также обнаружили канцелярские кнопки. Происшествия
85
10 августа 2018  13:42
В Самаре девушка сбила 70-летнюю женщину-пешехода Пострадавшую увезли в больницу с травмами головы.
В Самаре девушка сбила 70-летнюю женщину-пешехода
Пострадавшую увезли в больницу с травмами головы. Происшествия
81
Весь список
Криминал
10 августа 2018  13:46
Оружейный арсенал в Самаре стал поводом для возбуждения сразу трех уголовных дел
Оружейный арсенал в Самаре стал поводом для возбуждения сразу трех уголовных дел
Он принадлежал покойному лидеру «законовского» ОПС. Криминал
89
10 августа 2018  13:30
В Тольятти полицейские задержали мужчину, который похитил телефон у случайного знакомого
В Тольятти полицейские задержали мужчину, который похитил телефон у случайного знакомого
Ночью он вместе со случайным знакомым распивал спиртные напитки в подъезде дома. Криминал
76
10 августа 2018  13:25
Задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего самарца, которого утопили на Алексеевских озерах
Задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего самарца, которого утопили на Алексеевских озерах
При визуальном осмотре тела погибшего признаки насильственной смерти не были обнаружены. Криминал
83
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
323
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
803
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
657
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1230
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1003
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1042
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1637
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1618
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3305
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2395
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3535
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
823
Весь список

Мероприятия
Олимпийская чемпионка Ирина Близнова проведет зарядку в День физкультурника-2018
XXII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» состоится в Сызрани
Более 450 детей отправились сегодня с железнодорожного вокзала Самара в Новороссийск
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда