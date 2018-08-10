В Самаре девушка сбила 70-летнюю женщину-пешехода

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ДТП произошло вечером 9 августа в Самаре. Девушка2000 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ-2115», двигалась по внутриквартальному проезду дома № 198 «а» по улице Ново-Садовая.По предварительной информации полицейских, водитель не обеспечила возможность постоянного контроля за движением транспортным средством в результате чего, допустила наезд на пешехода 1968 года рождения, которая двигалась в попутном направлении справой стороны по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал пешеход, 70-летняя женщина была госпитализирована с травмами головы, сообщает облМВД.