В Самаре букмекерская контора оштрафована на полмиллиона рублей
20 февраля 2018 12:42
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Прокуратурой Советского района г. Самары совместно с сотрудниками ИФНС по Советскому району г. Самары проведена проверка исполнения законодательства по организации и проведению азартных игр в букмекерском клубе «BINGO BOOM».
Установлено, что в букмекерском клубе, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Победа, 5, осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр. При этом данный адрес не указан в лицензии в качестве разрешенного.
Кроме того установлено, что пункт приема ставок открыт в жилом многоквартирном доме, что является грубым нарушением лицензионных требований.
В связи с изложенным прокуратурой района в адрес руководителя юридического лица ООО «Стар Бет» внесено представление, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.
Также в отношении юридического лица ООО «Стар Бет» ИФНС России по Советскому району г. Самары возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1.1 КоАП РФ.
Районным судом Советского района г. Самары юридическое лицо ООО «Стар Бет» привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщает облпрокуратура.
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