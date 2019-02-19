В Самаре автомобилистка перевернула ЗИЛ с краном
19 февраля 2019 13:25
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Девушка за рулем Volkswagen сегодня утром двигалась по улице Луначарского в сторону Московского шоссе. При попытке повернуть, она въехала сзади в ЗИЛ, который вез кран, в результате чего тот перевернулся и перекрыл Московское шоссе в районе кольца с улицей Гагарина.
Движение по главной магистрали города встало во все стороны. Особенно был затруднен проезд из города перед кольцом, так как кран лежит прямо поперек дороги.
По словам очевидцев, авария произошла из-за плохих погодных условий. Автомобиль занесло и он не смог затормозить. Машина сильно пострадала: помята левая часть, бампер разнесло полностью.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС, пишет ПроГородСамара.
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