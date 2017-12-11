В Самаре Mitsubishi Lancer насмерть сбил пешехода на ул. Г. Димитрова
11 декабря 2017 13:20
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Авария произошла вечером 10 декабря. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Mitsubishi Lancer, двигался по улице Г.Димитрова в направлении Московского шоссе.
Напротив дома № 45 по улице Г.Димитрова он сбил пешехода 1951 года рождения, который пересекал проезжую часть слева направо, по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода в непосредственной близости от него. В результате ДТП 46-летний мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В целом за 10 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП. При этом 3 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадал один несовершеннолетний. Погибло двое человек, сообщает облМВД.
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