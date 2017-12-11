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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре Mitsubishi Lancer насмерть сбил пешехода на ул. Г. Димитрова

11 декабря 2017 13:20
289
В Самаре Mitsubishi Lancer насмерть сбил пешехода на ул. Г. Димитрова Тот переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода.
Тот переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода.

Авария произошла вечером 10 декабря. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Mitsubishi Lancer, двигался по улице Г.Димитрова в направлении Московского шоссе.

Напротив дома № 45 по улице Г.Димитрова он сбил пешехода 1951 года рождения, который пересекал проезжую часть слева направо, по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода в непосредственной близости от него. В результате ДТП 46-летний мужчина от полученных травм скончался в машине скорой помощи.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

В целом за 10 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП. При этом 3 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадал один несовершеннолетний. Погибло двое человек, сообщает облМВД.
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Комментарии



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