В Самаре Mazda 3 врезалась в Reno Logan

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27 января мужчина 1953 года рождения, управляя автомашиной «Mazda 3», двигался по улице Крайней, со стороны улицы Симферопольской. По предварительной информации полицейских, на нерегулируемом перекрестке улиц Крайней и Коптевской, водитель не уступил дорогу транспортному средству пользующемуся преимуществом, в результате чего допустил столкновение с автомашиной «Reno Logan». В результате ДТП водитель автомашины «Mazda 3» получил травмы живота. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.