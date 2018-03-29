В Самаре 20-летняя автомобилистка на Toyota врезалась в автобус

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ДТП произошло в 11:40 в областной столице. 20-летняя девушка, управляя автомобилем «Toyota», двигалась по улице 11 квартал со стороны Московского шоссе в направлении поселка Мехзавод. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбительница не уступила дорогу автобусу «Hyundai», под управлением 32-летней женщины, и допустила с ним столкновение.В результате ДТП за медицинской помощью в медучреждение обратился 46-летний пассажир автобуса. Врачи оказали помощь пострадавшему и направили его домой.Всего за 28 марта на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП. При этом 19 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний. Погибших нет, сообщает облМВД.