В Самаре 19-летний автомобилист сбил мотоциклиста

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Вечером 13 сентября 19-летний водитель управляя автомобилем ВАЗ (водительский стаж 1 год) двигался по улице Аминева со стороны улицы Ново-Садовая в направлении Московского шоссе. По предварительной версии полицейских, автомобилист при выполнении поворота налево создал опасность для движения и допустил столкновение с мотоциклом «Honda» под управлением 41-летнего мужчины (водительский стаж 4 года) который двигался в попутном направлении. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.