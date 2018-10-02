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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре 22 человека тушили пожар на ул. Ново-Садовой

2 октября 2018 12:36
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В Самаре 22 человека тушили пожар на ул. Ново-Садовой Горели домашние вещи.
Горели домашние вещи.

1 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, ул. Ново-Садовая.

Горели домашние вещи на 10 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 7 единиц техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.
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Комментарии



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