В Самаре 23 человека тушили пожар на ул. Агибалова

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В субботу, 15 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-он, ул. Агибалова.Горели домашние вещи на 9 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 7 единиц техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.