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В Самаре 32 человека тушили пожар на 20 кв. метрах

26 января 2019 10:24
93
В Самаре 32 человека тушили пожар на 20 кв. метрах Горела комната в квартире.
Горела комната в квартире.

25 января вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Крейсерная.

Горела комната в квартире на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 32 человека личного состава и 10 единиц техники.
Они справились с огнем примерно за 45 минут.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.


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