В Самаре 32 человека тушили пожар на 20 кв. метрах

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25 января вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Крейсерная.Горела комната в квартире на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 32 человека личного состава и 10 единиц техники.Они справились с огнем примерно за 45 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.