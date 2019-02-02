В Самаре 13 человек тушили пожар в Измайловском переулке
2 февраля 2019 12:22
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Вечером 1 февраля к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, Измайловский переулок, д. 13.
Горела частная баня на 20 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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