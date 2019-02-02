В Самаре 13 человек тушили пожар в Измайловском переулке

101

Вечером 1 февраля к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, Измайловский переулок, д. 13.Горела частная баня на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.