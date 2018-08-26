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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре 70 человек тушили крупный пожар на ул. Фрунзе

26 августа 2018 11:36
323
В Самаре 70 человек тушили крупный пожар на ул. Фрунзе Огонь с горящего дома перекинулся на соседнюю кровлю.
Огонь с горящего дома перекинулся на соседнюю кровлю.

В ночь на 26 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе.

Горел жилой дом, надворные постройки и кровля соседнего жилого дома на 375 м2

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 70 человек личного состава и 17 единиц техники, сообщает облМЧС. Были эвакуированы 22 человека. Пожар тушили больше двух часов.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.

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