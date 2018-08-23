В Самаре 59 человек тушили крупный пожар на пр. Кирова
23 августа 2018 10:53
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23 августа рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, пр. Кирова.
Горело неэксплуатируемое здание на 250 м2
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 59 человек личного состава и 16 единиц техники. Они боролись с возгоранием больше часа, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото pixabay.com
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