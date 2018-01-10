В Шигонском районе горел дом на 60 кв. метрах

182

Рано утром сегодня, 10 января по адресу: м.р. Шигонский, с. Карловка, ул. Нижняя, произошел пожар. Горел частный дом на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.