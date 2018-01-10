Я нашел ошибку
Главные новости: 
МЧС Самарской области: Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
МЧС Самарской области: Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано в законопроекте.
В Госдуме поправки о «блогерах-иноагентах» уже получили поддержку комитета по информполитике
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее.
Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла 20,5% — лучший результат за последние шесть лет
Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 23–24 октября 2017 года, в нем принимали участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.
Каждый пятый россиянин готов отказаться от печатных СМИ в пользу электронных газет и журналов, показал опрос ВЦИОМ
Свое решение в Минтруде объяснили отсутствием их законодательного регулирования.
Чиновникам разрешили не указывать криптовалюты в справке о доходах
По мнению ‪Дмитрия Азарова, минтранс недостаточно оперативно реагирует на обращения в соцсетях.
Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину организовать встречу с общественностью по вопросам организации дорожного движения
Единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы.
В России заработала единая информационная система жилищного строительства
Никаких возрастных ограничений для работы в
Глава компании "Директ Бизнес Солюшн" рассказала, как получить у них работу
сегодня  Четверг, 11 января, 00:59
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/01:
USD 56.87
-0.18
EUR 67.88
-0.33
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Шигонском районе горел дом на 60 кв. метрах

10 января 2018 13:28
182
В Шигонском районе горел дом на 60 кв. метрах Пожар тушили 9 человек.
Пожар тушили 9 человек.

Рано утром сегодня, 10 января по адресу: м.р. Шигонский, с. Карловка, ул. Нижняя, произошел пожар. Горел частный дом на 60 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
10 января 2018  20:57
Он попросил взять под особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной ОПГ.
Луговой попросил Чайку проверить связь самарских силовиков с ОПГ «Барыги»
Он попросил взять под особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной... Закон
329
10 января 2018  20:16
31 декабря на информационную стойку “Меги” поступил звонок о заложенной в ТЦ бомбе. Из здания были эвакуированы более двух тысяч человек.
Полиция ищет звонившего о "заминировании" ТЦ "Мега": возбуждено уголовное дело
31 декабря на информационную стойку “Меги” поступил звонок о заложенной в ТЦ бомбе. Из здания были эвакуированы более двух тысяч человек.  Закон
204
10 января 2018  19:24
Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном возместила причиненный преступлением ущерб.
В Чапаевске осуждена председатель ТСЖ за присвоение денег жильцов
Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном возместила причиненный преступлением ущерб.   Закон
145
10 января 2018  16:29
Водителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
В Красноярском районном суде вынесен приговор водителю, сбившему насмерть инспектора ДПС
Водителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.  Закон
214
10 января 2018  15:01
Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
В Самаре задержаны два адвоката, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве
Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.  Закон
243
10 января 2018  14:12
Со штрафом в доход государства в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей.
Учредитель «Антикоррупционного комитета Самарской области» получил условный срок за дачу взятки
Со штрафом в доход государства в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей.   Закон
196
9 января 2018  16:06
Любовь Картамышева своей вины не признает.
Экс-директор гимназии №1 на суде рассказала по чьей просьбе зачисляла детей
Любовь Картамышева своей вины не признает.  Закон
358
Весь список
Происшествия
10 января 2018  14:27
Мужчина свою вину в случившемся отрицать не стал и рассказал, что деньги у отца таким образом он брал неоднократно.
В Похвистнево сын, угрожая ножом, отобрал у родного отца деньги и пропил их
Мужчина свою вину в случившемся отрицать не стал и рассказал, что деньги у отца таким образом он брал неоднократно.  Происшествия
151
10 января 2018  13:28
В Шигонском районе горел дом на 60 кв. метрах Пожар тушили 9 человек.
В Шигонском районе горел дом на 60 кв. метрах
Пожар тушили 9 человек. Происшествия
181
10 января 2018  13:07
В Кинельском районе в ДТП пострадали двое Столкнулись Ford Explorer и вазовская легковушка.
В Кинельском районе в ДТП пострадали двое
Столкнулись Ford Explorer и вазовская легковушка. Происшествия
176
Весь список
Криминал
10 января 2018  13:50
В новогодние праздники в Новокуйбышевске сожитель убил женщину Мужчина нанес ей пятнадцать ножевых ранений в область груди и живота.
В новогодние праздники в Новокуйбышевске сожитель убил женщину
Мужчина нанес ей пятнадцать ножевых ранений в область груди и живота. Криминал
167
10 января 2018  10:54
В Красноярском районе на ферме женщина ударила мужчину ножом Подозреваемая 1976 года рождения ранее судима за кражу.
В Красноярском районе на ферме женщина ударила мужчину ножом
Подозреваемая 1976 года рождения ранее судима за кражу. Криминал
184
10 января 2018  10:41
Житель Тольятти подозревается в том, что хотел угнать автомобиль Предполагаемого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия.
Житель Тольятти подозревается в том, что хотел угнать автомобиль
Предполагаемого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия. Криминал
179
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6082
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2302
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9232
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2846
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11021
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3235
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3013
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1814
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2214
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2108
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1759
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3391
Весь список

Мероприятия
27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»
В Загородном парке в Самаре пройдут славянские народные гулянья
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда