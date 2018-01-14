В Промышленном районе Самары незаконно продавали алкоголь

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Спиртное стоимостью 17 000 рублей изъята из незаконного оборота.



При проверке торговой точки, расположенной на улице Тополей в областном центре, полицейские обнаружили нарушение в сфере реализации алкогольной продукции. Стражами правопорядка установлен факт незаконной продажи алкоголя лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.



В отношении владельца торгового объекта, нарушившего закон, сотрудники полиции составили протокол. Ему грозит наложение административного штрафа в размере от 100 000 до 200 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Алкогольная продукция стоимостью 17 000 рублей изъята из незаконного оборота, сообщает облМВД.

