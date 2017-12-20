В Приволжском районе сгорело 45 тонн семян подсолнечника

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В ночь на 20 декабря по адресу: м.р. Приволжский, с. Спасское, ул. Молодежная, произошел пожар. Горело семя подсолнечника весом в 45 тонн.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.Три часа они боролись с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.