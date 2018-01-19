В Приволжском районе ночью горел дом на 70 кв. метрах

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В ночь на 19 января по адресу: м.р. Приволжский, с. Спасское, ул. Крестьянская, произошел пожар, сообщает облМЧС.Горел частный дом на 70 м2На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.Они за 40 минут справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.