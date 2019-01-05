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В Польше пять девушек сгорели во время прохождения квеста

5 января 2019 11:35
89
В Польше пять девушек сгорели во время прохождения квеста Компания была в разгаре выполнения заданий.
Компания была в разгаре выполнения заданий.

В польском городе Кошалине пять девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста. Об этом журналистам рассказал представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.
— Пять человек погибли при пожаре во время квеста на улице Пилсудского в Кошалине. Один человек тяжело ранен, — отметил Кубяк.

Причины пожара остаются не известны. Сообщается, что все погибшие — несовершеннолетние девушки, которые пришли на день рождения одной из них. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил весь первый этаж здания.

Добавим, что в момент начала пожара компания была в разгаре выполнения заданий, однако не могла выбраться, так как дверь была закрыта, а открыться могла только после прохождения квеста, пишет Лайф.


pixabay.com
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