В Похвистневском районе задокументировали три факта фиктивной регистрации граждан

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К двум инцидентам причастна 37-летняя жительница города Отрадного. В мае текущего года она предоставила необходимый пакет документов для регистрации 32-летнего гражданина Российской Федерации в отделение по вопросам миграции, указав местом прописки принадлежащий ей дом в селе Первомайск Похвистневского района. Пару месяцев спустя она предоставила аналогичные пакеты документов для регистрации ещё троих граждан одной из соседних республик 1993, 1992 и 2000 годов рождения по тому же адресу. Правоохранителями было установлено, что в указанный дом для жилья не пригоден, поскольку в нём отсутствуют какие-либо коммуникации.К аналогичному факту, как выяснили стражи порядка, причастна 29-летняя жительница города Самары, которая фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме в посёлке Терегель Похвистневского района 35-летнюю гражданку Российской Федерации.В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.