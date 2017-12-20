В Похвистнево судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам фирмы

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В Похвистнево судебные приставы арестовали два легковых и два грузовых автомобиля у местной фирмы. Причиной стал долг по зарплате в размере 85 тысяч рублей перед 15 сотрудниками, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Чтобы не потерять свои автомобили, руководители выплатили всю сумму. Но пока машины организации не вернут, ведь у нее есть и другие долги. Если представители компании их не погасят вовремя, автомобили продадут, а деньги передадут взыскателям.