В Отрадном автомобилистка сбила мужчину

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ДТП произошло в Отрадном 22 августа. Женщина 1979 года рождения (водительский стаж 4 года), управляя автомобилем ВАЗ двигалась по второстепенной дороге улицы Физкультурников со стороны улицы Школьная в направлении улицы Спортивная. По предварительной версии полицейских, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог Физкультурников – Нефтяников не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем УАЗ под управлением мужчины 1962 года рождения (водительский стаж 38 лет). После столкновения автомобиль ВАЗ продолжил движение и наехал на 36-летнего мужчину, переходившего дорогу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлен домой, сообщает облМВД.