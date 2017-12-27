В Отрадном 82-летняя пенсионерка попала под машину

157

ДТП произошло днем в Отрадном. Днем 27 декабря мужчина 1950 года рождения, управляя автомашиной Nissan Qashqai, двигался по улице Советской со стороны улицы Сабирзянова. По предварительной информации полицейских, напротив дома №72 по улице Советской, совершил наезд на пешехода 1935 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 82-летняя женщина получила травмы в виде ушибов. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.