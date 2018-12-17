В Октябрьском районе Самары ночью тушили пожар на 50 кв. метрах

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17 декабря ночью к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Днепростроевская.Горела частная баня на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.