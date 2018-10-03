В Октябрьске водитель сбил девочку

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Накануне, 2 октября в Октябрьске произошло ДТП. Мужчина 1979 года рождения (водительский стаж 21 год), управляя автомашиной «Шкода Октавия» двигался по улице Куйбышева со стороны улицы Октябрьская в направлении улицы Гая. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на 10-летнюю девочку, переходившего дорогу без сопровождения взрослых в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.