В Октябрьске в школе искусств выявили растрату родительских пожертвований

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Прокуратурой г. Октябрьск признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту растраты денежных средств, поступивших в качестве пожертвований в МБУ ДО «Детская школа искусств№2».В ходе доследственной проверки установлено, что в нарушение требований федерального законодательства и локальных нормативных актов учреждения должностными лицами МБУ ДО«Детская школа искусств №2» за 2016 год и 9 месяцев 2017 года растрачено добровольных пожертвований родителей обучающихся на сумму около 116тыс. рублей.Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры г. Октябрьск, сообщает пресс-служба ведомства.