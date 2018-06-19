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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео

19 июня 2018 12:28
169
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
Спасли застрявших случайные прохожие.

В Новосибирске посетители аттракциона на несколько минут зависли вниз головой. Поломка произошла на колесе “360 градусов”, оно неожиданно остановилось на верхней точке. Причём людей удерживали только ремни безопасности, передают местные СМИ. Спасли застрявших случайные прохожие. Они раскачали колесо и помогли спуститься людям на землю.

Одна из пострадавших рассказала в соцсетях, что получила синяки и ссадины от ремня безопасности. Очевидцы также утверждают, что во время работы карусели от неё отлетела деталь.
Сейчас аттракцион закрыт, передает Радио Маяк.



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Комментарии



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