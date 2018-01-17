В Новокуйбышевске в ДТП девушка получила травму головы

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Утром 16 января девушка 1990 года рождения, управляла автомашиной Лада Приора. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 13 по улице Суворова при выезде с прилегающей территории, водитель не уступила дорогу и допустила столкновение с автомашиной Kia, которая двигалась по улице Суворова. В результате ДТП пострадала водитель автомашины Лада, 27-летняя девушка была госпитализирована с травмой головы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.