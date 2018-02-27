В Нефтегорском районе в ДТП с Chevrolet Aveo пострадали трое

143

Утром 26 февраля мужчина 1990 года рождения, управляя автомашиной «Chevrolet Aveo», двигался по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» в направлении Самары. По предварительной информации полицейских, на 98 км данной автодороги, водитель в условиях снегопада не справился с рулевым управлением.Он нарушил правила расположения на проезжей части и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2107», двигавшейся во встречном направлении. После столкновения автомашина «Chevrolet Aveo» съехала в кювет. В результате ДТП пострадали 27-летний мужчина водитель автомашины «ВАЗ 2107», и его 18-летняя девушка пассажир, которые были госпитализированы с многочисленными травмами в медицинское учреждение. Водитель автомашины «Chevrolet Aveo» получил травмы головы, ему после оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.