В Нефтегорском районе столкнулись иномарки Hyundai Creta и FORD

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ДТП произошло ночью в 23:00 27.12.2017 года в Нефтегорском районеЖенщина 1963 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Creta, двигалась по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» со стороны города Нефтегорск в сторону города Самары. По предварительной информации полицейских, на 70 км автодороги, водитель не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестков, в результате чего допустил столкновение с автомашиной FORD. В результате ДТП пострадала 54-летняя водитель автомашины Hyundai, которую госпитализировали с травмами головы и груди.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.