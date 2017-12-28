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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Нефтегорском районе столкнулись иномарки Hyundai Creta и FORD

28 декабря 2017 13:40
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В Нефтегорском районе столкнулись иномарки Hyundai Creta и FORD Пострадала женщина-водитель первой иномарки.
Пострадала женщина-водитель первой иномарки.

ДТП произошло ночью в 23:00 27.12.2017 года в Нефтегорском районеЖенщина 1963 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Creta, двигалась по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» со стороны города Нефтегорск в сторону города Самары. По предварительной информации полицейских, на 70 км автодороги, водитель не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестков, в результате чего допустил столкновение с автомашиной FORD. В результате ДТП пострадала 54-летняя водитель автомашины Hyundai, которую госпитализировали с травмами головы и груди.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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Комментарии



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