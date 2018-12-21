В Нефтегорском районе горел частный дом на 160 м2

107

Вечером 20 декабря в огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Нефтегорский, с. п. Утевка, ул. Береговая.Горел частный дом на 160 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.