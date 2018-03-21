В Нефтегорском районе Chevrolet Lanos врезалась в Лада Приора, пострадали двое
21 марта 2018 13:04
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Утром 21 марта мужчина 1985 года рождения, управляя автомашиной «Chevrolet Lanos», двигался по автодороге «подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал» со стороны Самары. По предварительной информации полицейских, на 83 км данной автодороги, водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Лада Приора», двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель автомашины «Chevrolet Lanos», 32-летний мужчина, водитель автомашины «Лада Приора», 53-летний мужчина и его пассажир 36-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами ног.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомашины «Chevrolet Lanos» находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает облМВД.
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