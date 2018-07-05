В Москве арестовали мошенников, водивших иностранцев в фальшивый мавзолей
5 июля 2018 13:47
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По обвинению в мошенничестве в Москве были задержаны 26-летний и 24-летний молодые люди, которые создали на съёмной квартире в Чертаново имитацию Мавзолея им. Ленина.
В материалах следствия говорится, что один из них ждал прилёта иностранных граждан в аэропорту Шереметьево и предлагал им за полцены посетить Мавзолей, при этом брал иностранную валюту и обманывал туристов, рассказывая, что тело Ленина временно вывезено из усыпальницы на Красной площади. В это время его сообщник играл в квартире роль вождя мирового пролетариата. Противоправные действия длились месяц, пока турист из Германии не узнал, что настоящее тело Ленина находится в Мавзолее на Красной площади, и обратился в полицию.
Также отмечается, что правонарушители были отчисленными студентами режиссёрского и актёрского факультета одного из столичных театральных вузов, пишет panorama.pub.
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