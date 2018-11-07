В Мордовии задержали подозреваемого в убийстве в Тольятти

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29 октября примерно в 19 час. в квартире дома расположенного по улице Тополиной города Тольятти обнаружен труп мужчины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти.По материалам, собранным полицейскими, СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска составлена ориентировка с фотографией подозреваемого, ранее судимого за побои и грабеж. На розыск предполагаемого злоумышленника были ориентированы не только личный состав Самарского гарнизона полиции, но и общественность путем распространения информации в СМИ и сети Интернет. Через некоторое время, стражам порядка поступила информация, что подозреваемый может скрываться в одном из населенных пунктов республики Мордовия. Полицейские незамедлительно выехали для проверки информации и, с помощью коллег, задержали мужчину 1988 года рождения. Подозреваемый задержан, сообщает облМВД.