В Куйбышевском районе Самары тушили пожар на 60 кв. метрах

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23 сентября в рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-он, ул. Заливная.Горела частная баня и надворные постройки на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.