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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Куйбышевском районе Самары тушили пожар на 30 кв. метрах

9 января 2018 09:29
98
В Куйбышевском районе Самары тушили пожар на 30 кв. метрах Горел сарай, устанавливают причину пожара.
Горел сарай, устанавливают причину пожара.

Накануне, 8 января по адресу: г. о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Кабановская, произошел пожар. Горел сарай на 30 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 3 единицы техники.
Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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