В Куйбышевском районе Самары сгорел 150 кв. метров сараев

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3 сентября вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Восковая.Горели сараи на 150 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 7 единиц техники.Они примерно за полчаса справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.