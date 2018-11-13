В Куйбышевском районе Самары горела крыша дома

65

Утром сегодня, 13 ноября в 08 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. БороваяГорела кровля частного домаНа тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.